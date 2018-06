La Grecia vien da mare: canti e balli tradizionali ellenici

BRINDISI - La Grecia vien da mare: canti e balli della tradizione ellenica sulla banchina di viale Regina Margherita, a Brindisi, dove sono ormeggiate le imbarcazioni che parteciperanno alla regata velica Brindisi-Corfù.

Direttamente da Salonicco, sono arrivati a Brindisi, ospiti della Lega navale italiana. Sono approdati sulla banchina, nei pressi del Palazzo residenza del prefetto, via mare a bordo della motobarca, "Gli amici della tradizione" e il "Coro tradizionale" per una esibizione offerta alla città che ospita la nuova edizione della regata internazionale. L'iniziativa rientra negli appuntamenti che accompagneranno la città alla partenza della regata ed è stata organizzata dalla Lega Navale, sezione di Brindisi, con il Consolato della Grecia e la Comunità ellenica del Grande Salento, in collaborazione con la Stp.

In serata i gruppi ellenici sono rientrati alla Lega. Nella sede di via Vespucci c'è stato il saluto del console onorario di Grecia a Brindisi, Antonella Mastropaolo e del presidente della Lega navale, Roberto Galasso. A seguire lo spettacolo dal titolo "Aromi di Grecia", con la direzione artistica di Ioannis Tsamis.