La neve sulle colline: termometro a zero e paesaggi da cartolina

Non c'è che dire: il vento di tramontana ha fatto la sua parte per garantire una nevicata degna di questo nome sulla parte collinare della provincia di Brindisi, portando il termometro a zero gradi e la temperatura percepita a livelli col segno meno. Eppure c'è chi non ha rinunciato a salire sulla Strada dei Colli, sopra Ostuni, in mountain bike: è certamente questo il percorso che offre il miglior panorama della pianura fino al mare imbiancata. Resiste impavido, sul suo piedistallo, S.Oronzo benedicente. In giro ci sono solo storni e pettirossi, oltre a qualche gruppo di ragazzi a caccia del selfie perfetto. E il silenzio che solo il grande manto imbiancato riesce ad offrire, attutendo i rumori, regna sovrano.