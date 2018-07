La povertà a Brindisi/1 - La Caritas: "Ora anche tanta gente giovane"

Con l'osservatorio della Caritas diocesana comincia una inchiesta di BrindisiReport sulla nuova povertà nella città capoluogo, intervistando chi opera ogni giorni nei centri di accoglienza e nelle parrocchie per far fronte ai bisogni della fasce sociali più deboli. Uno dei primi dati che emerge è che la fascia di età di chi si rivolge alla Caritas in questi ultimi periodi si è abbassata, soprattutto a causa della disoccupazione e della perdita del posto di lavoro. Il secondo, riguardante i migranti, è che il problema fondamentale è quello di una progressiva integrazione debitamente assistita e seguita. E quando ciò riesce, i risultati sono importanti.