"Ho cancellato il porto di Brindisi dalla mia vita: troppa disorganizzazione"

BRINDISI - Esperienza negativa per le centinaia di passeggeri diretti in Grecia che sabato 14 luglio non sono partiti per Corfù perchè il traghetto non c'era. Disagi a non finire. Chi ha dormito in tenda, chi ha dovuto cercare un alloggio a notte fonda. Al momento in cui scriviamo non è dato sapere se tutti i viaggiatori (comitive di giovani e famiglie con bambini piccoli) che alle 20 di ieri avrebbero dovuto prendere la nave per la Grecia, riusciranno a salire su qualche altro traghetto.