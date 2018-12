La scena dell'aggressione alla guardia giurata Vigil Nova davanti al supermercato

BRINDISI – Ha riportato ferite guaribili in dieci giorni ma dovrà essere sottoposto a Tac nella giornata di domani, la guardia particolare giurata della Vigil Nova aggredita nella serata di sabato 29 dicembre mentre era di piantone (in servizio antirapina) davanti al supermercato Dok di via Sant’Angelo a Brindisi.

L’uomo, 36 anni compiuti proprio sabato, sposato e padre di due bambine, è stato raggiunto alle spalle da due uomini incappucciati che lo hanno aggredito tentando di toglierli in cinturone con la pistola. In quel momento accanto a lui c’era il fratello a cui è stata puntata una pistola. I malviventi hanno picchiato il vigilante, che ha tentato di reagire, e sono fuggiti solo quando sono riusciti a impossessarsi dell’arma. Ha riportato ferite al ginocchio e allo zigomo. Sul caso indagano i carabinieri. La scena dell'aggressione è stata ripresa per intero dalle telecamere installate nel supermercato: mostrano due uomini che massacrano di botte l'agente.