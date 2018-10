Laboratori, mercatini, dj set e sport: una "Supercorazzata" al Paradiso

“La volontà è quella di ridare vita al mercato come spazio, dove, accanto alle attività commerciali possano nascere e trovare spazio attività sociali, culturali e laboratoriali utili per contrastare lo svuotamento di servizi del quartiere e l’assenza di opportunità specie per i cittadini più giovani”.

Viene sintetizzato così il progetto della “Supercorazzata – una nuova vita per il mercato coperto al quartiere Paradiso, con mercatini, esposizioni, laboratori, sport, performance e dj set”. L’iniziativa è stata presentata dal sindaco di Brindisi, Riccardo Rossi, e dagli assessori Roberto Covolo, Tiziana Brigante e Oreste Pinto, nel corso di una conferenza stampa che si è svolta stamani in via Carducci, nel mercato coperto ribattezzato, appunto, la Corazzata.

Nel videoservizio Rossi e a Covolo illustrano il progetto, nella speranza che sia davero la volta buona per rilanciare un'area che versa da anni in stato di degrado, come documentato da un reportage di BrindisiReport del novembre 2016.