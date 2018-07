L'incendio si è sviluppato da pochi secondi a bordo del camion, quando un'esplosione risuona nel parcheggio del centro commercale Ipercoop Le colonne. In pochi istanti il Tir, carico di frutta, è stato avvolto dalle fiamme. Stessa sorte sarebbe toccata anche al camion parcheggiato affianco, se non fosse stato per iò tempestivo intervento dei vigili del fuoco. Fortunatamente non ci sono feriti.