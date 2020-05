Violenta grandinata a Latiano: strade imbiancate nel centro abitato

E' stato con ogni probabilità Latiano il Comune della provincia di Brindisi più colpito dall'ondata di maltempo che nella mattinata di oggi (sabato 30 maggio) ha raggiunto la Puglia. Una violenta grandinata, intorno alle ore 13, si è riversata sul paese. Grossi chicchi di ghiaccio si sono depositati sulla strada, formando delle lastre scivolose.

Un tratto della strada statale 7 per Taranto è diventato particolarmente insidioso per gli automobilisti. In alcuni punti del centro abitato si sono registrati allagamenti. Momenti di difficoltà, in particolare, sono stati vissuti dagli occupanti di un'auto rimasta bloccata sotto a un cavalcavia parzialmente allagato. I malcapitati sono stati soccorsi da altri automobilisti, prima ancora che giungesse sul posto una squadra di vigili del fuoco.