Maltempo, traffico rallentato in città a causa degli allagamenti

BRINDISI – Pochi minuti di forte pioggia e le solite zone della città si sono allagate. In via Appia all’intersezione con via Tor Pisana gli automobilisti hanno dovuto procedere a passo d’uomo, così come nel sottopasso della strada statale 379 dove il traffico ha subito rallentamenti. Al momento, per fortuna, non si sono verificati grossi disagi legati alla pioggia che si è abbattuta nel Brindisino solo per pochi minuti.

Anche a Mesagne si sono verificati allagamenti ma anche in quel caso non si è reso necessario l’intervento di mezzi di soccorso.