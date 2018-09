Il banchetto della destra brindisina contro il centro per migranti minorenni

BRINDISI - Coalizzati contro il progetto finanziato con fondi Pon dal Ministero dell'Interno, di destinazione della ex delegazione comuinale del quartiere Casale a centro di accoglienza per minori stranieri non accompagnati: consiglieri comunali e aderenti a partiti e movimenti di opposizione della destra brindisina si sono dati appuntamento stamani sabato 8 settembre davanti alla struttura, per raccogliere firme dei cittadini contrari all'iniziativa dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Riccardo Rossi, il quale giovedì a sua volta aveva convocato una assemblea pubblica giovedì, cui avevano partecipato anche esponenti dell'opposizione.

Una quarantina i partecipanti al raduno, preannunciato nei giorni scorsi. Bisogna ricordare che al Casale sono state avviate iniziatiative civiche di segno opposto. Da una parte, chi chiede di ridestinare la struttura a servizi comunali per i cittadini, trovando altra sede per il progetto sui minori (ma dichiarandosi non contrari all'accoglienza, va detto). Dall'altra chi si schiera contro il "no" al centro minori e sostiene l'iniziativa del Comune. A Brindisi opera già da mesi, al quartiere Perrino - Villaggio San Pietro 2, un altro centro di accoglienza per minorenni stranieri non accompagnati gestito dalla cooperativa Alveando, in un immobile comunale che ospita anche il Punto Luce di Save the Children, attività che non ha mai suscitato reazioni contrarie o problemi.