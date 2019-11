"Più risorse per mezzi, organici e malattie": vigili del fuoco in piazza

Anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi hanno aderito a una manifestazione lanciata a livello nazionale dai sindacati Cgil, Cisl e Uil, dando vita a un sit in che si è svolto stamattina davanti alla sede della prefettura, in piazza Santa Teresa.

I pompieri chiedono che il Corpo nazionale dei vigili del fioco riceva lo stesso trattamento degli altri Corpi dello Stato che operano nei settori della sicurezza e del soccorso. Nelle specifico si rivendicano più risorse economiche per il miglioramento degli automezzi e degli organici. Si sente inoltre la necessità di più efficaci forme di tutela per infortuni e malattie. Le risorse stanziate nella legge di stabilità, infatti, sono ritenute non sufficienti.

Tali problematiche vengono illustrate da Rino Giosa (Cisl), Mino Tasso (Cgil) e Vincenzo De Fazio (Uil).