Marco Cardillo e Marzia Tagliamento: “Il basket, la nostra passione”

BRINDISI – Lui è stato uno dei protagonisti della New Basket Brindisi dell’ultimo quinquennio. Lei è una (giovane) campionessa, di fama internazionale. Marco Cardillo e Marzia Tagliamento hanno parlato della loro passione per il basket nel corso di uno degli appuntamenti di “Quattro chiacchere con lo sportivo”, evento organizzato dalle “Donne della vela” che stasera (mercoledì 12 giugno) si è svolto presso lo stand del Circolo della vela di Brindisi, sul lungomare Regina Margherita, nell’ambito delle iniziative collegate alla regata internazionale Brindisi-Corfù.

I due atleti sono stati intervistati dal duo “Mandrake & socio”, insieme a una delegazione di giocatori della Dinamo Basket Brindisi guidata dal general manager, Dario Recchia.

Nato nel 1985 a Benevento, Cardillo ha indossato per la prima volta la maglia biancazzurra nel 2007-2008, stagione culminata con la storica promozione dalla B1 alla A2. Sposato con una brindisina, nel 2015 è tornato a Brindisi e vi è rimasto fino al 2018. In tre stagioni si è distinto per l’animo da lottatore sprigionato sul parquet, entrando nel cuore dei tifosi. Nell’estate 2018 è approdato a Ravenna, in A2.

Marzia Tagliamento, ad appena 23 anni, è già un pilastro della nazionale italiana. Cresciuta nel settore giovanile della Futura Brindisi, fin da ragazzina ha catturato l’attenzione dei talent scout, entrando nel giro delle rappresentative azzurre giovanili. Nel 2014 è stata ingaggiata dalla Polisportiva Battipagliese, fra le cui fila ha esordito in Serie A1. Nel 2015-16 ha vinto lo scudetto under 20. Nel 2016 è passata alla Famila Schio. Poi la sua carriera è proseguita a Salerno, Schio e Napoli, fino all’approdo all’Ensino Lugo, club della massima serie spagnola, lo scorso gennaio. Dopo la parentesi iberica, Marzia si ritufferà nel campionato italiano. Nei giorni scorsi, infatti, ha firmato per Battipaglia.