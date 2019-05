Nelle marine a sud di Brindisi l'inciviltà regna sovrana: strade trasformate in discariche

TORCHIAROLO – Siamo alle porte della stagione estiva, alcuni lidi sono già a lavoro ma le spiagge libere delle marine a sud di Brindisi (da Cerano a Lendinuso) e gli stessi centri urbani non sono pronti per accogliere turisti e villeggianti. Come documentato nel video a corredo di questo articolo, girato nella mattinata di oggi, venerdì 3 maggio, la situazione non è delle migliori. Un turista che per la prima volta visita queste località di certo non torna a casa con un bel ricordo e sicuramente non torna in questi posti. E di turisti ce ne sono più di quanto si possa immaginare.

Gli arenili sono puliti, grazie ad alcuni interventi eseguiti a ridosso delle festività pasquali, ma le strade delle marine di Lendinuso, Torre San Gennaro e Campo di Mare, trasmettono un’immagine di degrado e abbandono. Va precisato che Torre San Gennaro, Lido Presepe e Lendinuso sono interessate dai lavori di riqualificazione del paesaggio costiero e che le marine sono un cantiere aperto, ma accanto a strade smantellate e lavori edili vi sono angoli che raccontano inciviltà allo stato puro: rifiuti ingombranti di ogni genere abbandonati per le strade, in alcuni casi sono anche stati dati alle fiamme. Mobili, materassi, sacchetti di rifiuti, c’è di tutti e di più.

Chi in questi giorni fa una passeggiata nelle marine di competenza dei Comuni di San Pietro Vernotico e Torchiarolo non può non notare angoli trasformati in vere e proprie discariche. E non può non restare indignato. Vale sempre la pena ricordare che le marine a sud di Brindisi possono rappresentare una vera e propria risorsa per l’economia locale per la posizione strategica che occupano: vicine ai capoluoghi di provincia e a pochi chilometri dai centri abitati. Una risorsa che ancora non viene sfruttata.