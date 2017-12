L'emozionante presepe vivente del quartiere S.Elia

E' la nona edizione del presepe vivente della parrocchia di Cristo Redentore, del quartiere S.Elia di Brindisi. Ma quest'anno l'evento è stato molto più coinvolgente ed emozionante per i visitatori, per la cura dei particolari e per l'atmosfera. Si può liberamente visitare anche nella giornata di S.Stefano, poi l'1 e il 6 gennaio. Si trova in via Severini, accanto alla chiesa. Ci sono l'incantatore di serpenti, e il bambino che studia i rotoli delle Sacre Scritture nella sinagoga, e alcuni personaggi sono interpretati da immigrati africani che vivono a Brindisi. Molto curati i costumi e i contesti. I mestieri e le attività domestiche rappresentati nel presepe vivente sono il punto di congiunzione reale tra i popoli che duemila anni fa vivevano sulle sponde del Mediterraneo: abitudini, fisionomie, cibi molto simili, culture. Siamo noi oggi che abbiamo elevato barriere in quello che una volta era un mare che univa, e che abbiamo dimenticato il messaggio della nascita di Cristo: pace, fratellanza, tolleranza, disponibilità verso il prossimo chiunque esso sia.