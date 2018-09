Motocarro contromano, tragedia sfiorata sulla statale: il filmato

Un automobilista percorre la strada statale 7 Brindisi-Taranto, direzione Brindisi. Anche un motocarro Ape 600 viaggia verso la stessa direzione, ma sulla carreggiata adiacente, quella che da Taranto va a Brindisi. Un video di 27 secondi girato da un attonito conducente dà un’idea abbastanza chiara degli enormi rischi che si sono corsi venerdì mattina (31 agosto) sulla superstrada, fra gli svincoli per Mesagne, dove un anziano alla guida del motocarro ha guidato per chilometri contromano. Solo per un caso fortuito non si è verificato uno scontro frontale che avrebbe avuto conseguenze drammatiche.

