Mr Wany, genio brindisino della street art: "Ecco come riqualificherei il Cillarese"

Andrea Sergio in arte Mr Wany è un artista brindisino di 39 anni, muove i primi passi nel mondo “graffiti writing” all’età di 12 anni. Dal 1990 ad oggi la carriera di Mr. Wany è stata ricca di successi, protagonista presso il Pac di Milano con “street art sweet art” (mostra curata da Vittorio Sgarbi e Alessandro Riva),

per ben due volte viene invitato ad esporre le sue opere presso la Biennale di Venezia, fino ad arrivare al Museo d’arte contemporanea di San Paolo in Brasile dopo aver girato un po’ tutta l’Europa facendo conoscere la sua arte in diverse capitali. Mr.Wany in questa intervista lancia una delle sue tante idee progettuali e invia un messaggio a chi ama dipingere.

Per chi volesse conoscere meglio questo artista può visitare il sito http://www.wanyone.com/