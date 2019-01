La provincia di Brindisi si sveglia con nevischio e mare in tempesta

La temperatura è scesa in pochi minuti da 8 a 4 gradi, ed ecco il nevischio che ha interessato a tratti l'interro territorio provinciale, a partire dalle zone costiere e da quelle collinari del Brindisino. Nel video ci sono immagini riprese all'ingresso di Ostuni, sulla statale 613 Brindisi-Lecce all'altezza di Cerano, e poi lo spettacolo del mare in tempesta alla diga di Bocche di Puglia. Solo un "campione" di quanto è avvenuto nei centri urbani e nelle campagne della nostra provincia - dove le colture hanno subito ripetutamente danni per grandine, pioggia e gelo nei mesi scorsi - a partire dalle prime ore del mattino di oggi. Le previsioni meteo prevedono però le minime più basse e le precipitazioni più importanti nella tarda serata e nelle notte tra oggi e domani venerdì 4 gennaio. Staremo a vedere.