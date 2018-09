Case e scantinati allagati, auto con bambini a bordo bloccate, strade trasformate in fiumi in piena. Queste sono le conseguenze di un nubifragio che nelle tarda mattinata di oggi (venerdì 7 settembre) ha investito il centro abitato di Mesagne. I vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi sono al lavoro per liberare le abitazioni dall’acqua con le pompe idrovore.