Oltre 700 atleti per le vie di S.Pietro per la mezza maratona a per la "Corri con Cesare"

SAN PIETRO VERNOTICO - Festa dello Sport a San Pietro Vernotico: oggi domenica 3 novembre si è svolta la quinta edizione della mezza maratona “Boehringer Ingelheim Lung Run Half Marathon Spv 2019”. La manifestazione podistica organizzata dall’associazione Spv My Domo di San Pietro Vernotico in collaborazione con il reparto di Pneumologia “A. Blasi” dell’ospedale Perrino di Brindisi organizza e con il patrocinio dei Comuni di San Pietro Vernotico e di Torchiarolo che ha visto la partecipazione di 700 atleti tra agonisti e non.