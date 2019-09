Crisi Leucci, operai esasperati occupano la fabbrica: "Le aziende non sfuggano"

BRINDISI – Spossati dalle difficoltà economiche causate da mesi senza stipendio, con i mutui e le bollette da pagare, la sopravvivenza delle famiglie in gioco, gli operai della Leucci Costruzioni, che è stata una delle aziende metalmeccaniche di punta a Brindisi, hanno occupato stamani simbolicamente la fabbrica. Dalle loro parole, emerge il dramma della prospettiva: ieri 19 settembre le aziende non si sono presentate al tavolo convocato dal prefetto di Brindisi, il quale ripeterà l’invito a comparire. I sindacati chiedono intanto che venga applicata la clausola sociale per tutte le aziende metalmeccaniche che subentreranno negli appalti Enel: i lavoratori ex Leucci devono essere riassorbiti, oppure – dicono gli operai al nostro microfono – Enel non ritiri le commesse alla Leucci.