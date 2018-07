Palmari, bici e nuove divise: la polizia locale si rinnova: "Potenzieremo le assunzioni stagionali"

La polizia locale di Brindisi va in bici. I ciclisti in divisa pattuglieranno principalmente le vie del centro storico, dando supporto alla cittadinanza e ai turisti che quotidianamente si vedono in giro per la città, soprattutto fra i corsi e il lungomare. E proprio sul lungomare è stato inaugurato stamani quello che il comandante della polizia locale, Antonio Orefice, ha definito un nuovo punto d’appoggio per i suoi uomini: si tratta di un locale al pian terreno adiacente alla Casa del turista in cui gli agenti potranno interfacciarsi con la cittadinanza.

Ma le novità non finiscono qui per la polizia locale, perché oggi sono arrivate le nuove divise, sono a disposizione nuove borse con kit per intervenire autonomamente in occasione di incidenti stradali e sono pronti per l’uso i palmari per l'accertamento e la contestazione di violazione di norme sulla circolazione stradale.

Si tratta di “divise più confortevoli - spiega il comandante Orefice - e che rispondono ai criteri previsti dal regolamento regionale 11 del 2017 che disciplina corredo e strumentazione delle polizie locali della Regione Puglia”. Dieci operatori sono stati dotati dei palmari, “perché questo ci consente di agire più rapidamente e con minore possibilità di errori”. Il comandante annuncia inoltre che sono “in arrivo due nuove motociclette”.

Nell’occasione, Orefice si è soffermato anche sui disagi legati alla carenza di organico del corpo di polizia locale. “La nostra assenza in determinate fasce orarie – afferma il comandante - comporta un impegno gravoso per altre forze di polizia, che hanno altre priorità che non quella del rilievo dei sinistri”.

“Ne abbiamo parlato con il sindaco Riccardo Rossi. Stiamo vedendo di potenziare le assunzioni stagionali – prosegue Orefice - probabilmente già a partire da quest’anno. Ci stiamo lavorando con la Ragioneria e con l’ufficio Risorse umane”.

Orefice chiarisce ad ogni modo che “non si potrà andare avanti solo con le assunzioni stagionali”. “Stiamo ponendo in essere – conclude il comandante - tutte le misure che possano alleviare queste difficoltà, che poi si riverberano anche su un controllo di altre zone del territorio che non riusciamo ad esaudire completamente, proprio perché i numeri sono quelli”.