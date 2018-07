Palo Telecom pericolante dopo incendio di sterpaglia: sostenuto solo dai cavi

BRINDISI - Contrada Montenegro, Brindisi: un incendio di sterpaglie ha divorato la base di un palo della Telecom, il resto è rimasto appeso ai cavi sorretti dagli altri pali. Una situazione che va avanti da almeno tre giorni. A segnalarla un lettore di BrindisiReport che chiede se quella situazione non rappresenti un pericolo per l'incolumità dei cittadini e, soprattutto, quando l'impianto verrà messo in sicurezza. Il lettore, inoltre, segnala la presenza di scintille sul palo pericolante.