Giancola? Per ora è solo un biglietto da visita da strappare

BRINDISI - E' una delle spiagge libere di Brindisi con maggiori chance, se sarà attuato quel piano di rinaturalizzazioni recentemente sottoscritto dal Comune con altri attori, per il recupero e la valorizzazione delle aree protette che ricadono nel suo territorio. Ma per ora resta un biglietto da visita da strappare, un impatto deludente per chi arriva da fuori, una frustrazione in più per i cittadini che la vorrebbero libera da ruderi e rifiuti, curata, dotata di servizi. Quando arriverà la svolta? Abbiamo ascoltato l'opinione di alcune persone incontrate in spiaggia. Se gli fosse stato spiegato che appena alle spalle c'è un Sito di interesse comunitario, e che non molto lontano i Romani fabbricavano anfore per le merci delle navi onerarie, ci avrebbero creduto?. Forse sarebbe stato peggio. Meglio mettere in mostra i gioielli di famiglia quando quella spiaggia tornerà ad essere accogliente, pulita, attrattiva.