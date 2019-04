Pasquetta: pic nic al Cillaresse per famiglie e comitive di giovani

Ormai da anni il parco Cillarese è una delle mete preferite dei brindisini, per la giornata di Pasquetta. Nonostante il forte vento di scirocco e la minaccia di pioggia, anche oggi (lunedì 22 aprile) centinaia di persone hanno raggiunto il polmone verde con tutto l’occorrente per il pic nic. Tente famiglie si sono mescolate a comitive di giovani, in un clima di relax. Sui prati si vedevano rimbalzare decine di palloni. Una pattuglia della polizia locale ha vigilato sulla sicurezza della struttura, scoraggiando eventuali gesti di inciviltà.

Sul litorale e in città, invece, poca gente. Corsi e lungomare semideserti, ad eccezione di qualche gruppo di turisti in giro fra chiese e monumenti. Alcuni di loro non hanno potuto visitare il museo archeologico Ribezzo, che aprirà i battenti solo nel pomeriggio, dalle 17 alle ore 20. Aperti per l’intero arco della giornata, invece, il Monumento al marinaio, il tempio di San Giovanni al Sepolcro, la palazzina Belvedere e altre chiese. Resteranno chiusi gli scavi archeologici del teatro Verdi. Un vero peccato.