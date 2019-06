Vigili del fuoco: mezzi in sirena per il pensionamento di Rino Galluzzo

Dopo 39 anni di servizio, oggi (sabato 29 giugno), è arrivato il giorno del pensionamento per Rino Galluzzo, caporeparto del comando provinciale dei vigili del fuoco di Brindisi. Cresciuto in una famiglia di pompieri, Rino ha fatto tesoro dei saggi insegnamenti fornitigli dal compianto papà Antonio, figura che ha lasciato un ricordo indelebile nel comando di Brindisi. Ha seguito lo stesso percorso anche il fratello Roberto, che riveste il ruolo di funzionario.

Come da tradizione, la fine della carriera da pompiere è stata celebrata nel cortile della caserma con tutti i mezzi in sirena schierati a semicerchio. Emozionante il saluto da parte del comandante provinciale, l'ingegnere Antonio Panaro, e dei colleghi, che gli hanno dedicato una poesia che riceviamo e pubblichiamo di seguito.

La poesia dei colleghi

Era l’anno 1980, il mese di marzo era

Quando hai iniziato la tua carriera.

Non tutti lo sanno ma tu sei nato pompiere

anche perche figlio di chi di questo Corpo è stato un alfiere

Si caro fratello figlio di quell’ uomo dal sapere infinito

Che la sua passione con amore a tanti ha trasferito.

Tu giovane vva, dopo il sisma del 1980

Di diventare pompiere voglia ne avevi davvero tanta,

Hai partecipato al primo concorso utile bandito

Ma su quel primo treno purtroppo non sei salito

Non lo hai fatto per tua negligenza

Ma per qualche strana interferenza.

Al successivo, sempre piu voglioso hai partecipato

e sul quel treno, caparbiamente preso, ti sei accomodato.

Si perche in quell’occasione a tutti hai dimostrato

Che per fare il vigilie del fuoco tu eri nato

Non a caso, tra i tanti che hanno partecipato

Tu, primo in tutta Italia ti sei classificato.

Era l’anno 1983 quando quella divisa hai indossato

assieme ai tuoi colleghi, amici con i quali hai studiato.

Oggi alcuni di loro non sono qui presenti

ma per te, come noi, sono certamente contenti.

E’ inutile fare nomi arbitrariamente

loro sono sempre nel ns cuore e nella ns mente.

Adesso basta torniamo a pensare alle cose belle

alle decisioni prese dopo aver indossato la tua seconda pelle,

alla famiglia che hai voluto creare

portando la tua amata Titti all’altare.

a tutti questi anni di unione

in cui sono nati i vostri Francesca, Antonio e Simone.

Si alla tua famiglia che non avanzando tante pretese

Ti ha permesso di essere Capo Squadra in quel di Varese.

Poi capo Reparto sei diventato

come colui che con la mamma ti ha procreato.

Capo Reparto Galluzzo in cortile si sentiva echeggiare

ed io caro fratello, da qualche brivido mi sentivo attraversare.

Ora sei arrivato al giorno della tua meritata pensione

Contento di averlo fatto lavorando con professionalità e dedizione

Sei qui, nella Caserma dei Pompieri

Per salutare gli amici di oggi e di ieri

Lo fai consapevole dell’affetto di amici e parenti

Di quanti di averti conosciuto sono davvero contenti

Dei tanti che ti hanno praticato

e che da te tanto hanno imparato .

Pensando che ad ognuno di noi hai dato qualcosa

Goditi questa nuova vita con i figli e con la tua sposa.

Gioiosamente vivi ogni momento che verrà

Che sarà per voi di certo colmo di gioia e felicità

Con questo auspicio a nome di tutti io, tuo ufficiale ma soprattuto tuo fratello

Ti auguro un futuro ricco, felice e certamente più sereno e più bello.