Il vigile del fuoco Carrozzo va in pensione: i colleghi lo salutano così

E’ entrato nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel 1979, come militare di leva. Oggi (mercoledì 27 novembre), il suo ultimo giorno di lavoro nella caserma del comando provinciale di Brindisi, in via Nicola Brandi. Il capo reparto Carlo Carrozzo ha ricevuto stamattina il commovente saluto dei colleghi. Il pensionamento del pompiere è stato celebrato, come da tradizione, con lo schieramento dei mezzi in sirena nel cortile della caserma.

Carrozzo è diventato effettivo nel 1983 e da allora ha sempre prestato servizio a Brindisi. In 36 anni i carriera è stato impegnato in tutti i terremoti che hanno colpito l’Italia, dando il suo contributo anche in occasione dell’alluvione di Sarno e Quindici (1998), dell’emergenza dovuta agli sbarchi di massa degli albanesi nei primi anni ’90 e degli altri approdi di migranti registrati negli anni successivi.