Il vigile del fuoco Licchello va in pensione: il saluto dei colleghi

Momenti di commozione stamattina (giovedì 30 gennaio), presso la caserma del comando provinciale dei vigili del fuoco di Brindisi, per l'ultimo giorno di lavoro del capo reparto Marcello Licchello, arrivato al giorno della pensione dopo aver indossato la divisa per più di 30 anni, partecipando a molteplici operazioni di soccorso, prestando la propria opera, da capo squadra per 21 anni, in molteplici scenari sul territorio nazionale in zone colpite da alluvioni e terremoti, incidenti e varie calamità.