Pestato e scaraventato fuori dall'auto: i rilievi della polizia

I rilievi della polizia in via Carducci, al rione Paradiso, nella zona della Corazzata, dove un 15enne è stato scaraventato sull'asfalto da un'auto in movimento, dopo essere stato legato con una corda e picchiato selvaggiamente. Sul posto è stata inoltre recuperata l'ogiva di un'arma di piccolo calibro. Si presume che sia stato esploso un colpo di pistola per intimorire la vittima, che è stata soccorsa da personale del 118 e trasportata presso l'ospedale Perrino. L'episodio forse rientra nella guerra di mala che in meno di due mesi ha fatto già registrare altri tre episodi di sangue e l'esplosione di colpi di arma da fuoco contro un'abitazione, sempre in via Carducci.