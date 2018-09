Pista ciclabile nelle tenebre: al Cillarese ci si fa luce con i telefonini

La pista ciclabile del parco Cillarese è completamente al buio. Lo è al punto tale che bisogna farsi luce con lo smartphone, per evitare di inciampare in una buca o addirittura di scontrarsi con qualcuno che viene dalla parte opposta. Sono numerosi i brindisini che una volta smontato da lavoro, dopo il calar del sole, vanno a fare un po’ di attività sportiva nel polmone verde. Ma se non verrà ripristinato l’impianto di illuminazione, la loro incolumità sarà a rischio.