Abbandona rifiuti in strada, ma la polizia locale lo filma: multato un brindisino

Abbandona come se nulla fosse i suoi rifiuti in via Boldini, al rione Sant’Elia, ma non sa che gli agenti della polizia locale, appostati a bordo di un’auto civetta, lo tengono d’occhio. Il sindaco Riccardo Rossi ha pubblicato sul suo profilo Facebook istituzionale un video che inchioda il brindisino.

L’uomo è stato fermato e sanzionato con una multa di 300 euro. Continuano i controlli costanti del nucleo Ambientale del comando di Polizia Locale del Comune di Brindisi, per individuare i pedoni che abbandonano i rifiuti per strada.

“In parallelo, grazie alle foto trappole – si legge nel post del primo cittadino - si continua a multare anche chi abbandona i rifiuti, scaricandoli con l’auto, in punti della città utilizzati come discariche. Vogliamo sconfiggere l’inciviltà”.