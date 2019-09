Happy Casa, presentate le nuove maglie: "Pronti per la Supercoppa"

Sale l’emozione, a 48 ore dall’impegno in Supercoppa di Lega. Stasera, presso il locale Theodorus, sono state presentante le maglie con cui la Happy Casa Brindisi sabato prossimo (21 settembre), alle ore 20,30, affronterà i campioni d’Italia di Venezia in una delle due semifinali che andranno in scena sul parquet del PalaFlorio di Bari (alle 18 è in programma il match Sassari-Cremona).

La vigilia della partita è stata complicata dall’infortunio di Tyler Stone, che dovrà saltare circa 30 giorni a causa di un trauma distorsivo al ginocchio. Al suo posto è stato ingaggiato con un contratto mensile il pivot tedesco Radosavljevic, che potrebbe fare il suo esordio contro Venezia.

Di questo e dei temi riguardanti l’esordio in campionato (giovedì 26 settembre, al PalaPentrassuglia, contro Cantù) e la partecipazione alla Champions League ha parlato il presidente del roster biancazzurro, Nando Marino.