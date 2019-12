Luisa Corna e l'eroe alieno Tofu: "La mia fiaba, nata da un sogno"

L’alieno Tofu sbarca sul pianeta Terra per portare un importantissimo messaggio: anche se siamo diversi, siamo tutti allo stesso modo importanti, come i colori dell’arcobaleno. Il piccolo eroe è il protagonista della fiaba scritta da Luisa Corna, nota cantante, conduttrice e attrice che adesso approda anche nel mondo della letteratura per bambini.

Il libro "Tofu e la magia dell’arcobaleno”, edito da A.Car. A, è stato presentato giovedì sera (12 dicembre) presso la libreria Feltrinelli Point di Brindisi. L’autrice ha dialogato con la giornalista Tiziana Piliego, raccontando la genesi della fiaba, nata da un sogno della stessa Luisa Corna. All’interno dell’opera vi sono anche dei brani musicali cantati dal Piccolo Coro di Novara, testi e spartiti per coinvolgere i giovani lettori nel mondo della musica, e le illustrazioni di Fiora Giovino, oltre alla prefazione di Enrico Ruggieri e all’introduzione di Annalisa Minetti.