La passione per i presepi di Antonio, ex muratore brindisino di 89 anni

BRINDISI - In un piccolo locale condominiale a Brindisi, un muratore pensionato di 89 anni, Antonio Miacola, realizza ogni anno, ormai da un po’ di tempo, un grande presepe, tenendo in vita una tradizione cristiana cattolica che con il tempo rischiava di scomparire. Antonio lavorava nel settore edile e la vocazione per l’arte del costruire ha fatto sempre parte di lui: realizza da sé tutte le casette del presepe, usando ritagli di cartone e altro materiale di recupero in una perfetta logica di economia circolare applicata alla sua passione. Quella passione – ma non l’unica - che ha coinvolto anche i suoi amici condomini. BrindisiReport è andato a conoscere Antonio e la magia del suo presepe.