La protesta dei No Tap si sposta al porto industriale di Brindisi

Cronaca per immagini e interviste del presidio No Tap del pomeriggio odierno davanti al varco doganale di Costa Morena Est, porto industriale di Brindisi, dove si scaricano e si movimentano i tubi per il gasdotto la cui parte sottomarina sbarcherà sul litorale presso San Foca, nel Salento, per poi seguire un percorso terrestre sino al punto di interconnessione con il gasdotto Brindisi-Minerbio della Saipem.