Primo giorno di scuola per la Happy Casa: "Vogliamo sognare insieme ai tifosi"

Ancora un tassello, un’ala piccola, e poi il mosaico sarà completo. C’è una sola casella vuota nell’organico della Happy Casa Brindisi che oggi pomeriggio (martedì 21 agosto) ha varcato la soglia del PalaPentassuglia, per un incontro con i giornalisti e il primo abbraccio con i tifosi. All’appello mancavano anche i tre stranieri che atterreranno domani (Tony Gaffney, Wes Clark ed Erik Rush).

La squadra ha sfilato sul parquet insieme allo staff tecnico capeggiato da coach Frank Vitucci, allo staff dirigenziale coordinato dal general manager Tullio Marino e dal direttore sportivo Simone Gioffré e al presidente Nando Marino.

Giocatori, tecnici e dirigenti si sono intrattenuti per alcuni minuti con i giornalisti. Adrian Banks, il più richiesto per autografi e foto di rito, ha espresso la sua gioia per il suo ritorno alla New Basket, fra le cui file è già stato protagonista nel corso della stagione 2015-2016. Coach Vitucci si è detto soddisfatto per la campagna acquisti, in attesa, appunto, del tassello finale. Il presidente Marino e il ds Gioffré hanno fissato l’obiettivo primario: “La salvezza il prima possibile, per poi sognare insieme alla tifoseria”.

Fra i volti nuovi, anche quello del responsabile del settore sanitario, il medico sportivo Dino Furioso, che ha raccolto l’eredità del dottor Giuseppe Palaia. E poi c’è la novità, di non poco conto, legata allo sponsor tecnico. Sulle maglie della Happy Casa, infatti, campeggia da oggi il logo dell’Adidas.

La preseason dei biancazzurri inizierà domani mattina, con il primo allenamento in contrada Masseriola. La presentazione alla cittadinanza è prevista per il 14 settembre, nel suggestivo scenario della scalinata Virgilio.