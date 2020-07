Operatori 118: dopo i rischi del Covid, in lotta per il lavoro stabile

BRINDISI - Hanno rischiato per lunghe settimane, soccorrendo e trasportando pazienti Covid e casi sospetti, spesso con protezioni non del tutto adeguate. Ora sono costretti a scendere in piazza per ottenere dalla Asl di Brindisi quella internalizzazione già disposta dalla giunta regionale pugliese. Sono gli operatori del servizio 118, che tanti hanno chiamato "eroi" ma che ora devono manifestare per rendere sicuro anche il posto di lavoro.

Nelle videointerviste, parlano il segretario della Funzione Pubblica - Cgil, Pancrazio Tedesco, e due operatori di lunga esperienza, che spiegano cosa è accaduto e cosa sta accadendo oggi. Li abbiamo ascoltati durante le due ore della protesta di oggi 16 luglio 2020 davanti alla sede della Asl di Brindisi.