Naspi sospesa ai lavoratori ex Leucci: "L'indennità ci spetta, siamo stanchi"

Un gruppo di ex lavoratori della ditta Leucci Costruzioni, storica azienda metalmeccanica di Brindisi fallita la scorsa estate dopo mesi di agonia, si è rirtovato stamattina davanti alla sede dell'Inps di Brindisi, in piazza Vittoria, per erprimere il proprio disappunto contro la sospensine dell'indennità di disoccupazione (Naspi). I lavoratori sono supportati dal sindacato Confintesa, rappresentato da Ercole Saponaro.