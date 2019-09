Puliamo il Mondo, e il Monumento al Marinaio: insieme Legambiente e Avio

BRINDISI - Come annunciato, stamani Legambiente e Avio Aero sono scese in campo con gruppi di volontari per la bonifica dell’area verde che circonda al Monumento al Marinaio d’Italia. L’iniziativa si colloca nell’ambito della giornata mondiale "Clean Up the World" (Puliamo il mondo) . Per quanto riguarda la società del settore aerospazio, la partecipazione oggi non era limitata solo all'intervento di Brindisi, ma anche a quelli del parco del Vesuvio a Napoli e del parco della Pellerina a Torino, città in cui sono presenti i suoi principali stabilimenti produttivi. A Brindisi sul posto, assieme al presidente di Legambiente Brindisi, Doretto Marinazzo, e al direttore del sito produttivo Avio Aero, Roberto Bertaina, c'era anche l'assessore comunale all'Ambiente, Roberta Lopalco.