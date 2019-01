Pullman a fuoco nel centro abitato: panico fra i cittadini

Si sono vissuti momenti di panico intorno alle ore 15 di oggi (lunedì 21 gennaio), nel centro di San Pancrazio Salentino, dove un pullman della Stp (Società di trasporto pubblico) è andato a fuoco a pochi metri dalle case. La vettura trasportava degli studenti che fortunatamente si sono messi in salvo, prima che il pullman venisse avvolto dalle fiamme. Nel video si possono ascoltare le urla dei cittadini, che invitano le persone rimaste in casa a uscire in strada.