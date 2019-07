Rami ancora in strada due settimane dopo il nubifragio: lo sfogo dei cittadini

Un gruppo di cittadini, residenti in piazza Matilde Serao, nel quartiere Paradiso, ha contatto la redazione di Brindisireport per denunciare la presenza di rami a ridosso di strade e marciapiedi, alberi che mettono a rischio l’incolumità dei passanti, rifiuti, ratti, blatte. La signora Antonia, spiega che i rami giaccono per terra dal nubifragio che si verificò lo scorso 11 luglio, quando i vigili del fuoco misero l'area in sicurezza, ma poi nessuno è intervenuto per rimuovere il tutto.