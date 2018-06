Rapina all'Auchan: il momento dell'arrivo dei banditi

Arrrivano a tutta velocità davanti all'ingresso dell'ipermercato, a bordo di un'Alfa Romeo nera. Si fermano alle spalle di un blindato dell'istituto di vigilanza Ivri. In quattro irrompono all'interno del centro commerciale, muniti di martelli e asce. Dopo neanche un minuto, tornano indietro a mani vuote. Ma non sono più quattro. Due di loro, nel frattempo, sono stati fermati dagli uomini dell'istituto di vigilanza Ivri. In questo video divulgato dalla questura di Taranto si assiste a un ulteriore spezzone dell'assalto ai danni della gioielleria dell'Auchan di Taranto perpetrato mrcoledì pomeriggio (20 giugno) da una banda di brindisini. Le immagini sono state riprese da una telecamera puntata sull'ingresso principale del centro commerciale.