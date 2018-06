Rapina nell'Auchan: intervengono i vigilantes, fermato un bandito

In un video amatoriale girato da un testimone si vedono le concitate fasi di un assalto perpetrato ai danni di una gioielleria del centro commerciale Auchan di Taranto. Risuonano i rumori dei vetri delle teche mandati in frantumi con mazze ferrate. Le guardie giurate dell'Ivri non fanno neanche in tempo a indossare i giubbotti antiproiettili. Puntano le pistole contro i malviventi, intimando loro di fermarsi. I commercianti si affrettano a chiudere le saracinesche. Mentre alcuni banditi fuggono a piedi, un complice viene letteralmente placato da un operatore dell'Ivri.