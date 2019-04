Calcio: grande soddisfazione per la Eurosport Academy alla Ravenna Junior Top Cup

BRINDISI – Grande soddisfazione per i 2008 dell’Eurosport Academy Brindisi alla prima edizione della “Ravenna Junior Top Cup”, uno dei più importanti tornei nazionali giovanili di calcio per la categoria “Pulcini” svoltosi il 20, 21 e 22 aprile presso il Centro sportivo di Fosso Ghiaia. Hanno partecipato 42 squadre di giovani calciatori nati nell’anno 2008 e 2009, provenienti da tutta l’Europa con squadre professionistiche quali Juventus, As Roma, Acf Fiorentina, Atalanta Bc., Frosinone Calcio e molte altre.

La squadra brindisina, che nel sorteggio è stata inserita nel gruppo “D” (6 gironi da 7 squadre), ha subito affrontato, nella prima partita, l’Atalanta favorita a vincere il torneo, fermandola con un prestigioso pareggio 0–0. La fase a gironi si è conclusa senza subire un gol e con 12 punti, seconda nel girone dopo l’Atalanta. Al termine della prima fase è stata redatta una classifica generale di tutte le 42 squadre in base a punti fatti e differenza reti.

Infine, lunedì 22 aprile, nella fase finale, l’Eurosport Academy Brindisi ha ottenuto un prestigioso pareggio (1–1 gol di Mattia Andriani) contro il “Cesena” ed una sconfitta per 2-0 contro una squadra tedesca “Sg Siemens”, classificandosi undicesima su 42 squadre. Per i giovani calciatori è stata un’esperienza indimenticabile in cui si sono confrontati con squadre professionistiche di altissimo livello.

La formazione brindisina, guidata dal duo mister Valerio Serio e mister Sandro Ragusa, era composta da: Alessio Bello n.1 e Francesco Guzzo n.25, i due portieri, Mattia Laviola n.8, Cosimo Radeglia n.85, Gabriele Ragusa n.34, Andrea Morelli n.4, Samuele Iaia n.19, Giuseppe Ligorio n.5, Christian Argese n.11, Sergio Sinisi n.10, Mattia Andriani n.87 e Andrea Palmieri n.6 (il capitano).