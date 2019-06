Brindisi-Corfù, clima di festa in città: "Orgogliosi della regata"

La banda dei carabinieri ha animato la vigilia della partenza della regata internazionale Brindisi-Corfù, giunta quest’anno alla 34esima edizione. Come da tradizione, il giornalista delle reti Mediaset Mino Taveri, ai piedi della Scalinata Virgilio, ha condotto la cerimonia di presentazione degli equipaggi, degli sponsor, delle associazioni e degli enti coinvolti nella manifestazione, che mai come quest’anno è stata accompagnata da eventi collaterali all’insegna dello sport, della cultura e del teatro.

Poi, da piazza Vittoria, è iniziata la sfilata della banda dell’Arma, che ha percorso fra due ali di persone corso Garibaldi e il lungomare Regina Margherita, fino a raggiungere il palco allestito presso piazzale Lenio Flacco, le cui scalinate erano gremite.

BrindisiReport ha raccolto ha raccolto le impressioni di alcuni brindisini. Soddisfazione unanime per il colpo d’occhio regalato in questi giorni da un rivitalizzato lungomare Regina Margherita, con qualche suggerimento per apportare, in futuro, dei miglioramenti,