La Regione compra bici per i braccianti africani, ma non per quelli di Brindisi

BRINDISI - La Regione Puglia ha stanziato 50mila euro per dotare di biciclette i braccianti extracomunitari, ma solo quelli delle province di Foggia, Taranto e Lecce. Per l'acquisto e la distribuzione sono state delegate alcune associazioni di volontariato. Perchè sono stati esclusi quelli che lavorano anche nelle altre province, come Brindisi? Ne abbiamo parlato con il segretario della Flai Cgil di Brindisi, Antonio Ligorio, che si occupa anche dei braccianti africani oltre che di quelli italiani.