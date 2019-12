Il report di Inps Brindisi: il 53 per cento delle pensioni sotto i mille euro, artigianato in crisi

BRINDISI - Mattinata di incontro pubblico tra Inps di Brindisi, le associazioni, gli enti e i cittadini, a Palazzo Granafei Nervegna, per fare il punto sulle attività e sui servizi garantiti dall'istituto, ma anche sulle tendenze dell'economia locale. BrindisiReport ha chiesto al direttore della sede brindisina dell'Inps, Marcello Amodio, di approfondire alcuni passaggi della sua relazione, a proposito di occupazione, pensioni e le criticità di alcuni settori del lavoro e della produzione. L'andamento della disoccupazione, al momento, è ancora determinato in massima parte dalla struttura del mercato del lavoro agricolo, dalla stagionalità del settore turistico e dal precariato nella scuola. Professioni artigiane (la parte nota alla previdenza e al fisco) in crisi preoccupante. Nel mondo dei pensionati, il 53 per cento percepisce meno di mille euro all'anno, molti meno di 500.