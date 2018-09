"Ridateci il sabato": studenti contro la preside, protesta al Morvillo Falcone

“Se non ci dai il sabato, noi non ci arrendiamo”: questa la scritta che campeggiava su uno degli striscioni esposti stamani (sabato 29 settembre) dagli studenti dell’Istituto Morvillo Falcone, nell’ambito della manifestazione di protesta contro le decisioni di recente adottate dalla preside Rosanna Maci.

A determinare il sit in all'esterno dell'edificio scolastico, in via Galanti, è stato principalmente lo spostamento della giornata libera dal sabato al venerdì, con conseguente spezzettamento della settimana corta.

Il malumore dei ragazzi è stato inoltre accentuato dalla decisione di programmare i progetti di alternanza scuola lavoro in orari extra curricolari. I rappresentanti di istituto Aurora Russo e Simone Mazza, nella videointervista, hanno chiarito le ragioni della protesta. Sulla stessa lunghezza d’onda degli studenti ci sono anche i genitori, in rappresentanza dei quali hanno parlato un paio di mamme. Abbiamo provato anche a raccogliere la posizione della preside, ma non è stato possibile incontrarla.