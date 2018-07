Rifiuti ed erbacce: i topi "banchettano" su un marciapiede al rione Sant'Elia

Un sacchetto colmo di rifiuti abbandonato sul marciapiede è paragonabile a una tavola imbandita per i topi he sbucano dalle erbacce. Il disgustoso banchetto viene consumato in via Arturo Martini, davanti agli occhi di pedoni e audomobilisti. Più volte BrindisiReport ha documentato lo stato di degrado in cui versa questa zona del rione Sant'Elia. La ditta Ecotecnica di recente è intervenuta per rimuovere i rifiuti abbandonati in mezzo alle aiuole. Ma all'inciviltà non c'è mai fine. E allora, se ci si sbarazza di un sacchetto abbandonandolo sul marciapiede, non c'è da stupirsi se si assiste a scene come quella ripresa da un lettore.