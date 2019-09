La discarica delle officine. Rifiuti speciali con vista mare

BRINDISI - La sintesi della situazione l'abbiamo fatta in un articolo in questa stessa: tra la via vecchia di Punta penne, quella che costeggia la ista principale dell'aeroporto, il boschetto di tamerici di Acque Chiare e il parco comunale di Punta del Serrone gli inquinatori fanno ciò che vogliono. E si tratta di abbandono di rifiuti speciali, per la maggior parte provenienti da officine e laboratori, non si sa se legali o clandestini. Il risultato non cambia, la vigilanza al parco di Punta del Serrone è pari a zero. Ripulire costerà non poco alla comunità.