Playoff, Olivieri: "Il Fanuzzi sarà il nostro 12esimo uomo, vogliamo la finale"

Mister Olivieri tiene i suoi sulla corda. Vietato abbassare la guardia in vista della gara di ritorno delle semifinali dei playoff nazionali per la promozione in Serie D. Sarebbe un errore cullarsi del 2-3 con cui il Brindisi domenica scorsa ha espugnato il terreno di gioco del Lavello. Domani (calcio di inizio alle ore 15,30) massima concentrazione, per evitare brutte sorprese. Dopo il bel colpo d’occhio regalato dagli oltre 300 brindisini che hanno seguito i biancazzurri sul neutro di Venosa, c’è da aspettarsi un Fanuzzi gremito come non lo si vedeva da anni. Fra le migliaia di spettatori è prevista anche la presenza delle vecchie glorie Mario Cantanelli, leggenda della Serie B, e Pedro Paolo Pasculli, campione del mondo nel 1986 nell'Argentina di Maradona, in forza al Brindisi Calcio nella seconda metà degli anni '90.

Olivieri dichiara ai microfoni di BrindisiReport che Acosta, grande protagonista del match d’andata con una doppietta, affiancherà il bomber Pignataro, di nuovo in campo dopo aver scontato una squalifica. Per il resto, c’è da aspettarsi la conferma della squadra vista in campo sette giorni fa, con Pizzolato in posta e una linea difensiva a quattro composta dai centrali Fruci e Ianniciello e dagli esterni Schirone e Zizzi. Poi Marino e Iaia a reggere le redini del centrocampo. In attacco, spazio agli esterni Quarta e Procida, a supporto di Pignataro e Acosta.

La partita sarà arbitrata da Lorenzo Maccarini di Arezzo, coadiuvato dagli assistenti di linea Giuseppe Cesarano di Castellamare di Stabia e Stefano Camillo di Salerno. Nell’altra semifinale del raggruppamento meridionale del campionato di Eccellenza, il Roseto ospiterà l’Agropoli. Si parte dal risultato di 3-2 con cui l’Agropoli si è imposto nel match d'andata.